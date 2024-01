Augusto Melo nega 'ingenuidade' do Corinthians com Veríssimo: 'Ficou nos enrolando'

O presidente Augusto Melo não escondeu sua insatisfação com a saída inesperada do zagueiro Lucas Veríssimo, que tinha um acordo verbal para assinar em definitivo com o Corinthians, mas preferiu acertar de última hora com o Al-Duhail, do Qatar. O dirigente negou que o clube tenha falhado e disparou contra o jogador.

"O jogador estava contratado, era nosso, faltava assinar. Ficou enrolando a gente para assinar, nós não vamos dobrar o salário, não vamos pagar 1 milhão de euros a mais. A gente iria pagar 8 milhões de euros (cerca de R$ 43 milhões). É um atleta que colocamos na Seleção Brasileira, não vamos fazer leilão", disse Augusto.

"Tentamos consertar um contrato da gestão passada. O Corinthians não vai mais servir de intermediário a ninguém, se quiser, o atleta vem com o passe estipulado. O Corinthians não vai ser mais trampolim. Tentamos, de certa forma, consertar um contrato mal feito. O jogador veio lesionado, nós colocamos ele na vitrine e ele vai embora de graça. Eu não vou mais aceitar isso, acabou. Independente de executivo, não foi uma falha nossa. Não teve ingenuidade nossa", concluiu.

Augusto Melo também atualizou a busca do Corinthians por reforços. O Timão tem enfrentado algumas dificuldades no mercado após trazer seis novos jogadores para 2024.

Mesmo com a saída de Veríssimo, o presidente revelou que a diretoria prioriza nomes do "meio para frente". Para a defesa, o clube já contratou Gustavo Henrique e Félix Torres, estreante neste domingo.

"Temos um elenco fortalecido do meio para trás. O ataque está ótimo, marcando sob pressão, recuperando rápido a bola, correndo o campo todo. O time vai encaixar, vai ficar forte. Nós estamos no mercado, mas precisamos respirar um pouco, agora precisamos reestruturar financeiramente, para depois trazer o que a gente deseja", comentou.

O Corinthians está perto de anunciar o lateral direito Matheus França, o Matheuzinho, ex-Flamengo. Ele já treina no CT Dr. Joaquim Grava, mas ainda resta acertar os últimos detalhes do negócio.

"Está quase tudo certo, menino gente boa demais. Já está treinando conosco, está bem", disse Augusto Melo na zona mista.

Após a estreia com o pé direito, o Timão agora visita o Ituano, em Itu, pela segunda rodada do Estadual. O jogo está marcado para as 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira (24), no Estádio Novelli Júnior.