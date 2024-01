Argentina marca no final e empata com o Paraguai em estreia pelo Pré-Olímpico

A primeira rodada do Torneio Pré-Olímpico foi encerrada neste domingo, em que a Argentina passou perto de ser derrotada pelo Paraguai, mas conseguiu um empate por 1 a 1. O Peru também esteve em campo e, contra o Chile, venceu pelo placar mínimo.

A Argentina enfrentou o Paraguai no Estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela. Os paraguaios abriram o placar aos 67 minutos, com um pênalti convertido por Diego Gómez. Quando o resultado parecida definido, os argentinos conseguiram alcançar o empate com Luciano Gondou, aos 45 do segundo tempo.

Horas antes, o Peru encarou o Chile também no Estádio Misael Salgado. O único gol da partida foi marcado aos 22 minutos do segundo tempo, com Franchesco Flores. Apesar da vitória, os vencedores terminaram a partida com o desfalque de Mathías Llontop, que foi expulso pouco antes do apito final.

Com os resultados, o primeiro dia de disputas no Grupo B terminou com o Peru na liderança, com três pontos. A Argentina ficou com a segunda colocação, com um ponto, empatada com o Paraguai, que vem logo atrás. Uruguai, que ainda não jogou, e Chile, na lanterna, fecham o grupo.

No sábado, ocorreram as disputas pelo Grupo A. O Equador não teve dificuldades contra a Colômbia e venceu por 3 a 0. A Bolívia, por sua vez, chegou a ficar dois gols atrás da Venezuela, mas conseguiu terminar com um empate em 3 a 3.

O Brasil não jogou neste final de semana. A estreia da Seleção no Torneio Pré-Olímpico será na terça-feira, contra a Bolívia. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Nacional Brígido Iriarte.

O Torneio Pré-Olímpico é a única chance de classificação da Seleção Brasileira para as Olimpíadas de Paris. Na primeira fase da competição, as equipes são divididas em dois grupos de cinco times e as duas primeiras colocadas se classificam para um quadrangular final. Nesta etapa, os dois primeiros ficam com uma vaga nos Jogos.