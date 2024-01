Após vitória em Ribeirão Preto, elenco do Santos recebe folga neste domingo

O Santos estreou com o pé direito na temporada de 2024. Com gol de Otero, o Peixe venceu o Botafogo-SP na primeira partida do Campeonato Paulista, realizada na Arena Eurobike, em Ribeirão Preto (SP). Após o resultado positivo, o elenco alvinegro recebeu folga neste domingo (21).

A delegação santista retornou para a Baixada ainda na noite desse sábado (20), depois da entrevista coletiva do técnico Fábio Carille, e ganhou um dia de descanso. Os jogadores voltam a trabalhar na manhã desta segunda-feira (22), no CT Rei Pelé.

O treino marcará o início da preparação da equipe para o segundo compromisso do ano, contra a Ponte Preta. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no gramado da Vila Belmiro.

Desfalques do Santos na estreia podem retornar

Para o próximo confronto, o Santos pode ter a ausência meia Rómulo Otero, que foi liberado para viajar aos Estados Unidos acompanhar o nascimentos dos filhos. O lateral Jorge, que ainda se recupera fisicamente de uma lesão no joelho, deve seguir sendo desfalque.

Já o atacante Alfredo Morelos, que aceitou reduzir seu salário e permanecerá no Peixe, mas não foi relacionado para a partida diante do Botafogo-SP, pode retornar ao time, assim como Nonato, também ausente na estreia.

O Peixe, por fim, ocupa o Grupo A do Paulistão, ao lado de Ituano, Portuguesa e Santo André.