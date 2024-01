Após sofrer racismo, Maignan faz forte desabafo em suas redes sociais

Ocorreu mais um lamentável caso de racismo na Europa no último sábado, no jogo entre Udinese e Milan, pelo Campeonato Italiano. A vítima da vez foi o goleiro milanista Maignan, que fez um forte desabafo em seu Instagram após o duelo.

Maignan disse que não é a primeira vez que isso acontece com ele e que os atuais modelos para combater o racismo não estão funcionando.

O caso aconteceu aos 33 minutos do primeiro tempo. Ao ouvir as ofensas pela segunda vez, Maignan optou por deixar o gramado em forma de protesto. O juiz interrompeu o jogo e retomou cerca de cinco minutos depois, com o goleiro já em campo.

Após os eventos inaceitáveis durante a partida contra a Udinese, o Milan decidiu não postar nenhum conteúdo em redes sociais hoje, 21 de janeiro de 2024, em apoio a Mike Maignan e à luta contra o racismo.#WeRespAct ? AC Milan BR (@acmilanbr) January 21, 2024

Confira o texto publicado por Maignan

"Não é o jogador que foi atacado. Este é o homem. Ele é o pai da família. Não é a primeira vez que isto me acontece. E não sou o primeiro a ter isto acontecido.

Fizemos anúncios, campanhas publicitárias, protocolos e nada mudou.

Hoje, é todo um sistema que tem que assumir a responsabilidade:



- Os autores destes atos, porque é fácil atuar em grupo, no anonimato de um tribuno.



- Os espectadores que estavam nas bancadas, que viram tudo, que ouviram tudo mas escolheram ficar calados, vocês são cúmplices.



- O clube Udinese, que só falou em interrupção da partida, como se não fosse nada, você é conivente.



- As autoridades e o promotor, com tudo que está acontecendo, se não fizer nada, VOCÊ TAMBÉM SERÁ CÚMPLICE.

Já te disse antes e de novo: não sou uma VÍTIMA. E quero agradecer ao meu clube AC Milan, aos meus companheiros de equipa, ao árbitro, aos jogadores da Udinese e a todos os que me enviaram mensagens, ligaram-me, apoiaram-me em privado e publicamente. Não consigo responder a todos mas vejo vocês e estamos JUNTOS.

É uma luta difícil, vai demorar tempo e coragem. Mas é uma luta que vamos vencer", escreveu.