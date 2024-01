Após lances polêmicos, Ancelotti diz que árbitro "estava certo" em suas decisões

Após a arbitragem polêmica no jogo entre Real Madrid e Almería, neste domingo, o treinador da equipe merengue, Carlo Ancelotti, concedeu entrevista coletiva e disse que o juiz acertou todas as decisões.

"Já vi [os lances]. Acho que o árbitro tomou as decisões certas. O VAR avisa e o árbitro decide. E acho que ele estava certo", falou.

"Compreendo a raiva e as reclamações do Almería porque eles lutaram e competiram muito, mas são três decisões bastante claras. Estou preparado para ouvir agora que o Real Madrid tem vencido por conta do árbitro", completou.

? @MrAncelotti: "Las tres decisiones que ha tomado el VAR han sido correctas".#RealMadridAlmería pic.twitter.com/EznVhN1h5u ? Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 21, 2024

Durante o jogo, o VAR foi acionado diversas vezes, seja para revisar pênalti, anular ou até mesmo validar gols. O lance mais comentado foi o tento do brasileiro Vinicius Júnior, que teria utilizado o braço no lance, entretanto, o juiz entendeu que ele usou o ombro na jogada.

A partida - que ocorreu no Santiago Bernabéu - terminou em vitória do Real Madrid por 3 a 2. O Almería até chegou a abrir 2 a 0, mas sofreu o gol da virada nos acréscimos do segundo tempo.