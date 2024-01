Após derrota em Caxias, Grêmio vence jogo-treino

Derrotado pelo Caxias na estreia do Campeonato Gaúcho, o Grêmio voltou às atividades neste domingo no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho. Com um time formado por jogadores que não atuaram a maior parte do tempo na partida do dia anterior, o Tricolor venceu um jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas Profissionais por 3 a 1.

Os gols gremistas na atividade foram marcados por Nathan Fernandes, Pedro Lucas e Jhonata Robert.

A escalação do Grêmio no jogo-treino foi a seguinte: Marchesín (Gabriel Grando); Fabio, Uvini, Kannemann (Natã) e Wesley Costa; Dodi e Nathan; Nathan Fernandes (Rubens), Jhonata Robert e Lucas Besozzi (Pedro Lucas) e André Henrique.

O elenco comandado por Renato Gaúcho volta aos trabalhos na segunda-feira à tarde. O próximo duelo pelo Gauchão será na quarta-feira contra o São José.