Amistoso do Vasco hoje no Uruguai: horário e onde assistir

Vasco e Deportivo Maldonado-URU se enfrentam hoje (21) em amistoso de pré-temporada. A partida será às 21h30 (de Brasília), no Estádio Domingo Burgueño Miguel. O canal Star+ transmite.

No primeiro amistoso, diante do San Lorenzo (ARG), o Vasco venceu por 1 a 0 com um gol marcado por Léo aos 30 do segundo tempo. Ele cabeceou à queima-roupa e superou o goleiro Altamirano.

No mesmo dia, o Vasco tem o confronto com o Sampaio Corrêa, às 20h30, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Na estreia do torneio, o Cruz-Maltino venceu o Boavista por 2 a 0.

Vasco x Deportivo Maldonado -- Amistoso

Data e hora: 21 de janeiro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Domingo Burgueño Miguel, em Maldonado (URU)

Transmissão: Star+