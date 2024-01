Al Shabab mira a contratação de José Mourinho, que despista interesse

Com a demissão da Roma na última terça-feira (16), José Mourinho é alvo de muitos clubes. Segundo o jornal saudita Al-Sharq Al Awsat, a equipe árabe Al Shabab deseja contar com o treinador na reta final desta temporada e para planejar o futuro do clube para os próximos anos.

O clube conta com nomes como Yannick Carrasco, Éver Banega e Gustavo Cuellar. Atualmente, o croata Igor Biscan comanda o time, mas desagrada a diretoria por conta da campanha muito irregular que faz no Campeonato Saudita.

Em reuniões com os diretores, Mourinho teria a segurança de que o time trará estrelas mundiais para reforçar o elenco, assim como Al Hilal e Al-Nassr fizeram nas últimas janelas de transferências.

Em outubro de 2023, Mourinho afirmou que sentia que seu futuro se passaria na Arábia Saudita, após encerrar seu ciclo na Roma. "Não sei quando, mas tenho a certeza que trabalhar na Arábia Saudita é algo que certamente farei", disse José em entrevista ao programa Elhekayashow.

O português está em Barcelona desde a sua demissão e despista qualquer negociação com o time. O jornalista Pedro Morata, colaborador do jornal espanhol Marca, afirmou que o treinador não tem acordo com a equipe saudita. "Mourinho acaba de me confirmar que não vai treinar o Al Shabab. Está tranquilo à espera de uma oportunidade que o motive".