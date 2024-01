Ainda sem seus titulares, Fluminense bate a Portuguesa-RJ e vence a primeira no Carioca

Atual bicampeão, o Fluminense conquistou a primeira vitória nesta edição do Campeonato Carioca. Neste domingo, ainda com time alternativo, o Fluzão venceu a Portuguesa-RJ por 2 a 1 no Estádio Moça Bonita, em Bangu, pela segunda rodada do torneio.

Como os principais jogadores continuam de férias após a participação no Mundial de Clubes, o Fluminense iniciou o Carioca de 2024 com time alternativo. Após empatar com o Volta Redonda na estreia, o elenco tricolor deu a resposta neste domingo.

VEEEEEEEEEENNNNCE O FLUMINENSE! LELÊ E ISAAC MARCAM E O FLU VENCE A PRIMEIRA DO ANO! VAAAMOS, MEU TRICOLOR! pic.twitter.com/nG2FbVLr5B ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 21, 2024

Com uma atuação segura no primeiro tempo e uma queda na etapa final, o Fluminense bateu a Portuguesa. Lelê abriu o placar logo aos três minutos, o que deu tranquilidade para o time. O atacante, por sinal, vai aproveitando as oportunidades neste começo de 2024. Depois, Isaac ampliou para o Flu ainda no primeiro tempo. A Portuguesa descontou e pressionou na segunda etapa.

O Fluminense agora tem quatro pontos e ocupa no momento a vice-liderança da Taça Guanabara, primeiro turno do Carioca. A Portuguesa, que venceu o Bangu na estreia, continua com três pontos e está na sétima colocação.

Na próxima rodada do Carioca, o Fluminense enfrenta o Audax-RJ, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Elcyr Resende. Já a Portuguesa recebe o Sampaio Corrêa-RJ, na quarta-feira, às 19h, no Luso-Brasileiro.

O duelo entre Fluminense e Portuguesa

O Fluzão abriu o placar logo aos três minutos. Lelê se aproveitou de recuo errado de Joazi e chutou duas vezes para marcar. Foi o segundo gol do atacante neste Carioca, Ele já havia marcado no empate por 1 a 1 com o Volta Redonda.

O Tricolor Carioca ficou confortável em campo com a vantagem. A Portuguesa conseguiu assustar aos 20 minutos. Romarinho recebeu cruzamento e bateu cruzado, mas a zaga afastou. O Fluminense ampliou aos 27, quando Isaac ganhou da zaga, arrancou pela direita de ataque e chutou sem chances: 2 a 0.

A Portuguesa chegou com perigo aos 39 minutos, mas Vitor Eudes defendeu com segurança finalização de Breno, que entrou no lugar do lesionado Patrick Carvalho. A Lusa pressionou no fim, com Ronaldo e Anderson Rosa, mas não conseguiu diminuir. O Fluzão, então, foi para o intervalo vencendo por 2 a 0.

O técnico Marcão fez duas mudanças no Fluminense no intervalo. Ele colocou Wallace e Edinho. Saíram Arthur e Gustavo Apis. A Portuguesa assustou logo aos cinco minutos. Ronaldo ficou com a sobra e emendou por cima.

O Fluminense fez o goleiro Dida trabalhar aos 23 minutos. João Neto bateu no canto esquerdo, mas viu Dida defender. Na sequência, a Portuguesa diminuiu. Aos 24, Ronaldo recebeu com liberdade pela direita e surpreendeu o goleiro Vitor Eudes, fazendo um belo gol.

Aos 30, Isaac arrancou e finalizou. Dida salvou a Portuguesa. A Lusa, com Wellington Cézar, colocou Vitor Eudes para trabalhar. Ele espalmou finalização, aos 41 minutos. A Portuguesa quase empatou aos 44, mas Anderson Rosa bateu para fora. A Lusa pressionou. Aos 47, após cobrança de escanteio, Ronaldo desviou e assustou. O Fluminense segurou o resultado e conquistou a primeira vitória no Campeonato Carioca.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE 2 X 1 PORTUGUESA

Local: Moça Bonita, Rio de Janeiro (RJ)



Data: 21/01/2024, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Pauludo



Assistentes: Raphael dos Reis e Fabiana Nobrega Pitta

Cartão amarelo: Felipe Andrade e Alexandre Jesus (Fluminense) e João Paulo e Nenê Bonilha (Portuguesa)

Gols:



Fluminense: Lelê, aos 3? do 1ºT, e Isaac, aos 27? do 1ºT



Portuguesa: Ronaldo, aos 24? do 2ºT

FLUMINENSE: Vitor Eudes; Alexandre Jesus, Luan Freitas, Antônio Carlos e Cristiano; Felipe Andrade, Gustavo Apis (Edinho) e Arthur (Wallace); João Neto (Justen), Isaac (Rafael Monteiro) e Lelê.



Técnico: Marcão.

PORTUGUESA: Dida; Joazi (Ronaldo), Diego Guerra, Rodolfo Filemon e Pará (Elicley); Wellington Cézar, João Paulo (Coppetti), Anderson Rosa e Romarinho; Nenê Bonilha (Leandrinho) e Patrick Carvalho (Breno).



Técnico: João Carlos Angelo.