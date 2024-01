Abel Ferreira admite que Novorizontino mereceu o empate e diz que Palmeiras tira lição do resultado

O Palmeiras deu início à temporada de 2024 com um empate por 1 a 1 com o Novorizontino, cedendo empate no último lance. Veiga colocou o Verdão na frente e Willian Farias garantiu o empate para o adversário. Para o técnico Abel Ferreira, a equipe aprendeu uma lição com o resultado, que em sua visão, foi justo.

"Serve de aprendizagem. Jogo difícil com muito calor. Temos a bola totalmente controlada no último campo ofensivo. Nossa equipe é vertical, sabe que a melhor maneira de defender 1 a 0 não é fazer posse de bola, é fazer 2 a 0 e foi isso que não fizemos. Tínhamos tudo para colocar bola na área e tomamos outras decisões. Todos somos responsáveis por tudo", declarou o treinador.

"Tenho certeza absoluta que os jogadores quiseram tomar a melhor decisão e infelizmente serviu de lição esse gol, mas o futebol é assim mesmo. Fruto das dificuldades, cansaço, más decisões já no final e o Novorizontino acabou por fazer o gol do empate, é uma equipe muito bem organizada, com duas semanas a mais de trabalho em relação ao Palmeiras. Primeiro jogo da temporada. Estamos aqui para aprender e seguir em frente", seguiu.

O Novorizontino foi melhor no jogo durante maior parte do tempo e conseguiu as melhores chances. O Verdão reagiu no segundo tempo e saiu na frente com gol de Raphael Veiga aos 17 minutos. O Tigre do Vale sentiu um pouco, mas seguiu em cima até conquistar o empate nos acréscimos.

"Uma equipe como a nossa, em outra circunstâncias mais lúcidas não sofreríamos esse gol, mas que sirva de lição para nós. No ano passado também começamos com um empate, mas nossas intenções sempre são as mesmas. É impossível o Palmeiras não entrar para ganhar. Infelizmente hoje nosso adversário. Pelo jogo todo, às vezes o futebol nem sempre é justo, e nosso adversário mereceu o empate", continuou.

O resultado mantém a invencibilidade de 29 anos do Palmeiras em estreias do Campeonato Paulista. Esta igualdade no placar, no entanto, não preocupa tanto o treinador, já que se trata do início de uma difícil competição. Em 2023, quando o Verdão conquistou o título, a estreia foi com um 0 a 0 diante do São Bento.

"Sabemos o quanto é difícil. No ano passado também começamos com um empate. A capacidade física neste momento conta muito porque o jogador quando está cansado comete mais erros nas decisões. Parabéns ao Novorizontino, uma equipe competitiva que jogou em sua casa e foi muito feliz nesse último gol. Éramos nós que tínhamos a bola, podíamos atacar a baliza do adversário e fica aqui um aprendizado", finalizou Abel.

O Palmeiras retorna a campo na quarta-feira, quando duela com a Inter de Limeira, no Allianz Parque. A bola rola às 21h35 (de Brasília), pela segunda rodada do Estadual.