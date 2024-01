Abel diz que Palmeiras mereceu levar empate e que gol 'serviu de lição'

O técnico Abel Ferreira afirmou que o Novorizontino mereceu o empate no último minuto contra o Palmeiras na estreia no Campeonato Paulista.

Empate justo. "Começamos como ano passado com um empate, mas as nossas intenções são sempre as mesmas, é impossível em qualquer competição que o Palmeiras entre, não entre para ganhar. Hoje o nosso adversário acho que pelo jogo todo o nosso adversário sinceramente até mereceu um empate".

Erro da equipe no fim. "Sinceramente, esse lance serve de aprendizado. Jogo difícil, campo difícil, muito calor. Temos a bola controlada. Eles sabem que a melhor forma de defender o 1 a 0 é ir em busca do segundo. Tivemos chance de colocar a bola na área pelo corredor direito. Mas aqui todos somos responsáveis por tudo, portanto tenho a certeza absoluta que os jogadores quiseram tomar a melhor decisão. Infelizmente, serviu de lição, de exemplo nesse gol, mas o futebol é assim mesmo".

Não é só o Palmeiras que pode ganhar. "Paulistão, brasileiro, a Copa, elas não são só abertas para o Palmeiras ganhar. As competições são abertas para todo mundo concorrer e todo mundo ganhar, não é só para o Palmeiras, não é só o Palmeiras que compete para ganhar, somos todos. É verdade, o Palmeiras nesta competição ganhou duas vezes seguidas, é o atual detentor, e vamos procurar defender com unhas e dentes este título até o fim, mas como disse, vai ganhar quem for mais competitivo, quem teve mais tempo para preparar, quem cometeu menos erros, e quem for mais feliz".

Veja outras falas de Abel Ferreira na coletiva após o empate por 1 a 1 contra o Novorizontino.

Lance final

Tenho a certeza absoluta que os jogadores que estiveram na ação queriam fazer bem, fruto das dificuldades, fruto do cansaço, fruto das más decisões já no final, e o Novorizontino acabou por fazer o gol do empate, uma equipa muito bem organizada, com duas semanas a mais de trabalho em relação ao Palmeiras. Mas é o primeiro jogo, seguimos.

Dificuldade do Paulistão

Sabemos o quanto é difícil, já é o terceiro ano, ano passado também começamos com um empate, mas discutir com vocês duas semanas a menos ou mais de trabalho, que a capacidade física neste momento conta muito, porque depois interfere nas decisões, quando o jogador está cansado comete mais erros na execução, não vale a pena.

Elogio ao Novorizontino

Parabéns ao Novorizontino, uma equipa competitiva, uma equipa que jogou em sua casa e acabou por ser muito feliz neste último gol. Nós tínhamos a bola, éramos nós que tínhamos tudo para atacar a baliza do adversário, e acho que fica aqui, mais do que tudo, um aprendizado, porque a nossa equipe é vertical. A nossa equipe sabe que a melhor forma de defender 1 a 0 não é fazer posse de bola, a melhor forma é fazer 2-0, e foi isso que nós não fizemos. Tínhamos tudo para meter a bola na área, tínhamos jogadores na área a entrar, e tomámos outras decisões. Todos somos responsáveis por tudo, e estamos aqui para aprender e seguir em frente.

Peso da pré-temporada maior dos pequenos

É muito grande. Como é que vocês explicam, por exemplo, o ano passado, o Água Santa ter chegado à final? Se preparou muito bem antes, equipes que estão em dezembro e novembro já se preparando. Nós nem o título festejamos, digamos assim, porque fomos logo todos de férias, porque há um período que nós temos que desligar do futebol, por cansaço emocional. Claro que tem muito peso, e não só o peso, como este tipo de equipe, não falo só do Novorizontino, são equipas que estão preparadas para fazer esta competição, são equipas que estão na primeira e segunda divisão, é um campeonato extremamente difícil e competitivo, e cada ano que passa é cada vez mais bem organizado. Temos que saber lidar com estas situações, dar os parabéns ao Novorizontino, porque acreditou até o fim, e leva daqui um ponto, e nós levamos outro e seguimos em frente.

Reforços

Em relação aos reforços, entraram 3, saíram 3. Nós, com o tempo, vamos analisar o que ainda temos que fazer, o que ainda temos que ajustar, sabemos que vão haver saídas no meio do ano, o preço de ganhar títulos é este, todo mundo quer vir aqui buscar os nossos jogadores. Eu acho que já vendemos os jogadores necessários para compensar o lado e o balanço financeiro do nosso clube. Agora vamos deixar continuar este paulistão e depois fazer os ajustes que vamos fazer, perceber quais são os nossos jogadores que vêm da formação, que nos vão dar respostas, ou se temos que esperar mais ou menos, temos o Luís, temos o Estêvão, por exemplo o Luís hoje que não jogou, é um jogador que nós acreditamos muito.

Renovação

Vocês sabem, o futebol brasileiro é muito intenso, é muito competitivo, é normal quando chegas ao final do ano que haja um cansaço. Eu sempre vos disse que tinha contrato, sempre vos disse que ia ter uma reunião com a minha família, e também sempre vos disse que gosto de estar aqui, o Palmeiras também gosta que eu aqui esteja. Foi fácil prolongar mais um ano, e agora é seguirmos juntos a fazer o nosso trabalho como sempre fazemos. E como digo sempre, estou a desafiar sempre isto aos nossos jogadores, o difícil não é ganhar uma vez, o difícil é ganhar de forma consecutiva, e nós sabemos a vontade que os adversários têm de competir contra nós, e nós temos de estar preparados para isso, como ainda hoje, mesmo em todas as condições, vimos uma equipa de Novorizontino a deixar a vida em campo em cada lance, em cada duelo, em cada bola disputada, e nós temos de estar preparados para isso.