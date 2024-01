Transmissão ao vivo de Botafogo x Bangu pelo Carioca: onde assistir

Botafogo e Bangu se enfrentam hoje (20), às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. A transmissão ao vivo do jogo do Carioca será na Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e Goat (Youtube).



O Botafogo iniciou sua participação no campeonato com uma vitória por 1 a 0 sobre o Madureira, mas não escapou das vaias de uma parte da torcida.

Do outro lado, o Bangu começou a competição com derrota por 1 a 0 para a Portuguesa-RJ.

Botafogo x Bangu -- 2ª rodada do Carioca

Data e horário: 20 de janeiro de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

