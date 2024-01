São Paulo x Santo André: onde assistir e horário da partida do Paulistão

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo recebe o Santo André no MorumBis na noite de hoje (20), às 20h, em jogo válido pela estreia no Paulistão 2024.

A partida terá transmissão do canal por assinatura TNT e pelo streaming HBO Max. O Placar UOL acompanha em tempo real.

Será a estreia do técnico Thiago Carpini no comando do Tricolor. O treinador substitui Dorival Jr, que aceitou proposta para dirigir a seleção brasileira e deixou o São Paulo.

O São Paulo está no grupo D da competição, ao lado de Botafogo, Novorizontino e São Bernardo. No Paulistão, os clubes do mesmo grupo não se enfrentam na primeira fase. Os dois primeiros avançam e se enfrentam nas quartas de final.

São Paulo x Santo André -- 1ª rodada do Paulistão

Local: MorumBis, em São Paulo (SP)

Data e hora: 20 de janeiro de 2024, às 20h (de Brasília)

Transmissão: TNT e HBO Max

São Paulo: Rafael; Igor Vinicius, Diego Costa, Alan Franco e Welington; Pablo Maia e Alisson; Wellington Rato, Luciano e Lucas; Calleri. Técnico: Thiago Carpini

Santo André: Luiz Daniel; Junior Caiçara, Walce, Luiz Gustavo e Edimar; Sousa, Zé Matheus e Dudu Vieira; Felipe Ferreira, Cléo Silva e Léo Passos. Técnico: Fernando Marchiori

