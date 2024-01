Lucas Moura marca e é o melhor do São Paulo; veja notas

Autor de um gol e uma assistência em São Paulo 3 x 1 Santo André, Lucas Moura recebeu a maior nota da Footstats. O Tricolor Paulista estreou com o pé direito no Paulistão com gols de Lucas, Luciano e Diego Costa.

Veja as notas do São Paulo:

Rafael - 6.2

Igor Vinícius - 6.5

Alan Franco - 6.3

Diego Costa - 7.1

Welington - 7.6

Pablo Maia - 7.1

Alisson - 6.6

(Luiz Gustavo) - 6.5

Wellington Rato - 7.2

(Ferreira) - 6.3

Lucas Moura - 8.3

(Erick) - 6.5

Luciano - 7.0

(Galoppo) - 6.7

Calleri - 6.6

(Juan) - 6.6