Paulistão: São Paulo vende mais de 40 mil ingressos para estreia contra o Santo André

O São Paulo vai abrir a temporada com um grande público na estreia do Paulistão 2024. Para o duelo deste sábado contra o Santo André, às 20 horas, no Morumbis, um número expressivo de entradas já foi comercializada.

"Mais de 40 mil ingressos vendidos!. Hoje o nosso encontro é no Morumbis: São Paulo x Santo André, às 20h, pela rodada de abertura do Paulistão", destacou o clube paulista nas redes sociais.

Será o primeiro contato da torcida são-paulina com o técnico Thiago Carpini, substituto de Dorival Júnior, que assumiu a Seleção Brasileira.

Ainda por cima, o São Paulo irá estrear o uniforme da nova fornecedora, a New Balance, o novo patrocínio máster, da Superbet, e a pequena alteração no nome não-oficial do estádio, em referência a uma marca de chocolate.