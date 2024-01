São Paulo vê boa aceitação, mas observa e vai cobrar quem não usar MorumBis

O São Paulo tem avaliado como boa a aceitação do naming rights que transformou o Morumbi no MorumBis. O clube tem confiado nas conversas e na boa relação com diferentes veículos de imprensa, mas monitora e irá cobrar quem não usar o nome corretamente na primeira rodada do Paulistão.

O que aconteceu

O São Paulo entende que o novo nome já tem uma boa penetração na mídia mesmo antes da estreia. O clube avalia que a maior parte dos veículos de comunicação já vem usando o termo MorumBis.

O clube tem adotado conversas e confiado no bom relacionamento. Durante outras pautas e eventos, o Tricolor tem falado com jornalistas que cobrem o dia a dia do clube e, quando preciso, orientado sobre a utilização do naming rights.

Há preocupação com veículos mais conservadores, sobretudo em transmissões. O São Paulo ainda não enviou ofícios a nenhum veículo e não pretende fazê-lo a não ser que seja estritamente necessário.

O clube irá utilizar a primeira rodada como laboratório para monitorar a utilização. A primeira abordagem deve ser na conversa, mas caso seja necessário o departamento jurídico pode ser acionado para emitir um pedido oficial de utilização do termo MorumBis.

