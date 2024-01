São Paulo: dois motivos para acreditar na vitória e dois para desconfiar

O São Paulo recebe o Santo André na noite de hoje (20), às 20h, no MorumBis, em jogo válido pela estreia no Paulistão. O UOL listou motivos para acreditar ou desconfiar da vitória do time de Thiago Carpini.

Motivos para acreditar na vitória

Favoritaço. Até o mais respeitoso torcedor são-paulino tem que admitir que o São Paulo é muito favorito em sua estreia no Paulistão. O atual campeão da Copa do Brasil manteve a base do time e tem pela frente um adversário sem vaga garantida no cenário nacional do futebol.

Meu 9 voltou. Outubro, novembro e dezembro foram longos meses para o São Paulo sem seu artilheiro em campo. Calleri parou para tratar do tornozelo e jogou pela última vez no final de setembro, quando marcou duas vezes contra o Corinthians. Ele será titular na estreia.

Motivos para desconfiar

Troca de comando. Se o time de Dorival Jr estava 'ajeitadinho', não ter mais o treinador pode dificultar a vida do Tricolor. Uma troca de comando geralmente leva um tempo de adaptação ao novo estilo e é normal que equipes derrapem neste início.

Defesa desfalcada. Beraldo foi vendido ao PSG. Arboleda e Rafinha não estão à disposição. Os três titulares incontestáveis da linha defensiva na última temporada não estarão em campo. Diego Costa e Alan Franco farão a dupla de zaga, enquanto Igor Vinicius será o lateral direito.

