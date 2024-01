São Paulo divulga informações sobre venda de ingressos da Supercopa do Brasil

O São Paulo detalhou as informações sobre os ingressos para a final contra o Palmeiras pela Supercopa do Brasil. As vendas foram iniciadas neste sábado, às 14h. O duelo está marcado para 4 de fevereiro, no Mineirão.

A venda será feita exclusivamente online (https://www.bilheteriadigital.com/supercopa-palmeiras-x-sao-paulo-04-de-fevereiro). Os são-paulinos vão contar com seis setores à sua disposição para compra: Cadeira Superior Setor Amarelo, Cadeira Superior Setor Vermelho, Cadeira Superior Setor Roxo, Cadeira Inferior Setor Amarelo, Cadeira Inferior Setor Vermelho e Cadeira Inferior Setor Roxo.

Crianças de até 11 anos e 11 meses podem ter entrada gratuita. No entanto, é necessário estar com um acompanhante maior de idade, de acordo com a Lei Municipal 10.942/2016.

Mais informações:



- Abertura ao público Geral: às 14h do dia 20/1;



- Ingresso meia entrada de acordo com a Lei nº 12.933/ 2013;



- Menores de 14 anos precisam estar acompanhados dos pais/responsáveis;



- Criança até 11 anos e 11 meses entrada gratuita mediante um acompanhante maior de idade, de acordo com a Lei Municipal 10.942/2016. A retirada será a partir de sábado (20/1), na bilheteria do Mineirão e na Entrequadra 102/103 Norte, em Brasília, no limite estabelecido pela lei. Ingressos limitados;



- Ingresso Social mediante doação de 1kg de alimento não perecível (entregar no dia do evento).