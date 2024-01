Santos: dois motivos para acreditar na vitória e um para desconfiar

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos faz sua estreia na temporada hoje, contra o Botafogo-SP, às 18h (de Brasília), no estádio Santa Cruz, pela 1ª rodada do Campeonato Paulista. O UOL lista abaixo três motivos para o torcedor acreditar na vitória — e um para desconfiar do time de Fábio Carille.

Motivos para acreditar

Time fechado: O Santos entregou a Carille o elenco praticamente fechado antes mesmo de iniciar a pré-temporada. O treinador agiu rapidamente para impor sua filosofia, mostrar vídeos de jogos e entrosar seu novo elenco.

Velho conhecido: Essa é a segunda passagem de Fábio Carille pelo Santos e pode ser um trunfo para o Peixe na temporada. O treinador tem bom relacionamento com a comissão fixa do Peixe, divide responsabilidades e já conhece o ambiente do clube.

Motivos para desconfiar

Reforços em peso: O técnico Fábio Carille deve usar sete reforços em seu time titular e precisará de tempo para entrosar os jogadores. Apenas Gil e Giuliano jogaram juntos.

