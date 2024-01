Sampaio Corrêa x Vasco: prováveis escalações e onde assistir

O Vasco da Gama começou com o pé direito a temporada 2024, com duas vitórias no mesmo dia, na última quinta-feira. Neste domingo, o Cruzmaltino encara o Sampaio Corrêa pela segunda rodada do Campeonato Carioca, no Elcyr Resende, em Saquarema (RJ). O duelo será transmitido por Cazé TV, SBT e Sportv.

Enquanto o time titular vascaíno venceu o San Lorenzo-ARG em amistoso em Punta Del Leste, no Uruguai, a equipe alternativa, formada por atletas da base e do elenco principal bateu o Boavista, em São Januário. A partida no Rio de Janeiro marcou a estreia na Taça Guanabara, primeira fase do Estadual.

O placar de 2 a 0 deixou o Cruzmaltino na vice-liderança da competição, atrás apenas do rival Flamengo por conta do saldo de gols.

Para a segunda rodada, a situação se repetirá, já que o grupo principal disputará outro amistoso pela Serie Río de la Plata, no Uruguai, no domingo. Assim, o auxiliar William Batista terá a missão de comandar o time do Carioca.

Já o Sampaio Corrêa, derrotado pelo Nova Iguaçu por 2 a 1 na quinta-feira, busca seu primeiro resultado positivo no Estadual.

FICHA TÉCNICA



SAMPAIO CORRÊA X VASCO

Local: Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ)



Data: Domingo, 21 de janeiro de 2024



Horário: 20h30 (horário de Brasília)



Árbitro: Bruno Mota Correia



Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Naiara Mendes Tavares

SAMPAIO CORREIA: Diogo, Yago Rocha, Pablo, Eduardo Thuram e Paulo Vitor; Eduardo Rosado, Gabriel Agú, Marcelo e Alçexandre Souza; Gustavo Tonoli, Hugoi Cabral e Davi Santos



Técnico: Silvestre dos Anjos

VASCO: Halls, Miranda, Capasso, Zé Vitor e Leandrinho; Rodrigo, Barros, Mateus Carvalho e De Lucca; Orellano e Paixão



Técnico: William Batista