Rennes x Olympique de Marselha: confira informações do jogo válido pela Copa da França

Na tarde deste domingo, às 17h05 (de Brasília), o Rennes receberá o Olympique de Marselha no Roazhon Park para partida válida da segunda rodada da Copa da França. O duelo não terá transmissão para o Brasil.

Na primeira rodada do torneio, a equipe de Rennes venceu o Guingamp por 2 a 0. Já o time de Marselha ganhou do Thionville Lusitanos pelo placar mínimo, 1 a 0.

O último jogo disputado entre as duas equipes aconteceu no dia 3 de dezembro de 2023, sendo válido pelo Campeonato Francês. Na ocasião, o Olympique de Marselha se deu melhor e venceu por 2 a 0, com gols de Aubameyang e Ounahi.

Ambas as equipes acumulam quatro jogos sem derrotas. O último confronto em que o Rennes saiu com um resultado negativo foi contra o Villareal, pela Liga Europa, em dezembro. O do Olympique de Marselha foi no mesmo mês e na mesma competição, entretanto, para o Brighton.

