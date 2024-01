Renato Gaúcho espera "um ou dois reforços" nesta semana no Grêmio

O Grêmio iniciou o Campeonato Gaúcho com um resultado negativo diante do Caxias. A derrota por 2 a 1 deste sábado já ligou um sinal de alerta no clube. Por isso, o técnico Renato Gaúcho destacou a chance de receber mais reforços para o elenco.

"Espero algumas repostas na segunda sobre alguns jogadores e queremos que sejam positivas para ter um ou dois nomes na terça ou quarta para anunciar", disse o treinador.

O Grêmio tenta uma substituição principalmente para a vaga do goleador Suárez, que migrou para o Inter Miami da MLS. Cauteloso, o clube sabe a dificuldade de reposição desta peça.

"Não podemos errar. Tenho certeza que vocês vão elogiar os jogadores que vão chegar para o Grêmio", avisou Renato Gaúcho.

Sobre o revés em Caxias, Renato Gaúcho destacou o pouco tempo de preparação da equipe na pré-temporada. Ele percebeu que os jogadores sentiram muito a parte física. "Foram apenas 8 ou 10 dias de treino. É muito pouco", lamentou.