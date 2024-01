Real Sociedad supera Celta de Vigo e encerra sequência ruim no Espanhol

O Real Sociedad encerrou sua sequência de quatro jogos sem vencer no Campeonato Espanhol com uma vitória magra sobre o Celta de Vigo neste sábado. Pela 21ª rodada, em Balaídos, os visitantes venceram por 1 a 0, com um golaço de Brais Méndez marcado no começo do primeiro tempo.

Com o triunfo, o Real Sociedade permaneceu na sexta colocação, agora com 35 pontos, três a menos que o Atlético de Madrid, quinto colocado com dois jogos a menos. O próximo compromisso da equipe será novamente contra o Celta de Vigo, nesta terça-feira, às 17h30, pelas quartas de final da Copa do Rei, novamente em Balaídos.

O único gol da partida foi marcado aos 11 minutos da primeira etapa. Brais Méndez dominou na intermediária e soltou uma bola, que explodiu nas redes do Celta de Vigo.

Também neste sábado, o Valencia superou o Athletic Bilbao por 1 a 0. O Las Palmas, com um jogador a mais, superou o Rayo Vallecano por 2 a 0, como visitantes. Villarreal e Real Mallorca também jogaram e terminaram empatados em 1 a 1.