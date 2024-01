Real Madrid x Almería: confira informações e onde assistir à partida pelo Espanhol

O Real Madrid viveu uma semana de opostos. Os merengues conquistaram a Supercopa da Espanha, mas foram eliminados na Copa do Rei.

Neste domingo, a equipe volta a campo pelo Campeonato Espanhol, às 12h15 (de Brasília) contra o Almería, no Santiago Bernabéu. A partida terá transmissão do Star+.

Os comandados de Ancelotti tentam recuperar a ponta da La Liga. Os merengues viram o Girona voltar a liderança quando estavam na disputa da Supercopa.

Os donos da casa estão embalados no Campeonato Espanhol. O Real quer acalmar os ânimos de vez com mais um triunfo.

Do outro lado, o Almería está na lanterna da competição e busca um resultado postivo para iniciar uma reação no torneio. Na última rodada, a equipe vem de empate com o líder Girona.

Já o primeiro colocado no momento quer se manter na ponta do torneio. O time joga no domingo, às 17h, quando recebe o Sevilla.

Outro destaque é o confronto entre Betis e Barcelona, na mesma data, às 14h30. As duas equipes precisam da vitória para tranquilizar seus torcedores.