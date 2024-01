Raphael Veiga desperta interesse de time da Arábia Saudita, mas Palmeiras não quer negociá-lo

O meia Raphael Veiga despertou interesse do Al Ettifaq, da Arábia Saudita, conforme avisou o representante do atleta ao Palmeiras. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Nesta temporada, o Palmeiras conseguiu manter a base do seu time e contratou três reforços: Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues e Caio Paulista. Tendo Veiga como um dos pilares da equipe comandada por Abel Ferreira, o clube não tem a intenção de negociá-lo.

Raphael Veiga é um dos 30 jogadores inscritos pelo clube no Campeonato Paulista e está à disposição do treinador para a estreia no Estadual. Neste domingo, o Verdão encara o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

O meia foi contratado pelo Palmeiras em 2017, mas foi emprestado ao Athletico-PR na temporada seguinte e retornou em 2019. Pelo Verdão, Veiga soma 270 jogos e tem 82 gols marcados. Na última temporada, terminou o ano com 60 partidas, 18 gols e 16 assistências.

Pelo clube, Raphael Veiga conquistou dez títulos pelo clube três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022), uma Copa do Brasil (2020) e uma Supercopa do Brasil (2023).