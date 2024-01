Raniele nega surpresa com titularidade no Corinthians e exalta atmosfera da Neo Química Arena

Um dos reforços do Corinthians para 2024, o volante Raniele deve começar a temporada como titular da equipe comandada pelo técnico Mano Menezes. O jogador falou sobre a possibilidade em sua coletiva de apresentação, na última sexta-feira (19), e negou estar surpreso com o status que chega ao Timão.

"Surpreendido, não. Acredito que, todo jogador que chega aqui... Estava até comentando com o Paulinho outro dia, todos falamos que o Corinthians é um clube grande, gigante, mas só temos a magnitude mesmo quando chegamos aqui dentro e vestimos a camisa. Qualquer jogador fica surpreso de estar aqui, mas acredito que é uma honra poder fazer parte dessa reformulação, dessa renovação, e espero corresponder da melhor maneira, independente se for para sair como titular, ajudar para compor elenco, para ajudar o Mano. Independente de qual for a minha função, acho que... Não sou um jogador de vaidade, sou um jogador que se sacrifica pelo grupo e espero corresponder da melhor maneira possível, como o treinador quiser me usar", disse o jogador de 27 anos.

Em outro momento da entrevista, Raniele comentou a atmosfera da Neo Química Arena, palco do primeiro compromisso do Alvinegro no ano, neste domingo (21). O jogador exaltou a Fiel torcida e projetou grande apoio durante os jogos na casa corintiana.

"Com relação à atmosfera da Neo Química, já joguei aqui e, quando tomamos um gol, parece que vamos ficar surdo. Sentir isso jogando a favor agora, ter essa energia a nosso favor, empurrando o time. Espero muito que eu possa devolver em forma de entrega, dedicação e qualidade para o Corinthians. Espero que essa energia esteja sempre presente nos nossos jogos", declarou.

Raniele revela qual número quer usar no Corinthians

Por fim, o volante citou qual número pretende usar no Corinthians. Ainda sem uma definição oficial, o atleta revelou carinho pelo 14, camisa que vestiu em outros clubes na carreira, mas negou que seja uma situação de superstição e determinante para o seu bom desempenho. Na temporada passada, a numeração foi utilizada por Caetano no Timão.

"Tenho certo carinho pelo número 14, temos conversado, mas é uma questão que fica para o pessoal da diretoria resolver. Espero que dê certo, mas se não der, também, não é algo que seja supersticioso, que jogarei mal se não usar. Não tenho problema com isso", finalizou.

Apresentado oficialmente como jogador do Timão! ? Vamos com tudo, Raniele! ?? Veja a coletiva AO VIVO ?? https://t.co/b3KjwCM9sl ? Hugo Rodrigues#VaiCorinthians pic.twitter.com/oJfZDDY32J ? Corinthians (@Corinthians) January 19, 2024

Regularizado no BID da CBF, Raniele está livre para a estreia do Corinthians no Campeonato Paulista, neste domingo (21). O Timão recebe o Guarani, às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Antes disso, o elenco comandado por Mano Menezes fará um treino aberto para a Fiel torcida, a partir das 10 horas deste sábado (20), na Fazendinha.