Quem larga na frente para começar a temporada como titular do Vasco

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Vasco inicia a temporada de 2024 com a base da equipe que se livrou da zona de rebaixamento na última rodada do Brasileiro do ano passado. Portanto, a maioria dos que largam na frente são velhos conhecidos do torcedor cruzmaltino, como Léo Jardim, Medel, Piton e Vegetti.

Vasco: Escale o time ideal para 2024 com os reforços

Time-base: Léo Jardim; Paulo Henrique (Rojas ou Puma), João Victor, Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes (Jair) e Paulinho; David (Payet), Rossi (Erick Marcus) e Vegetti.

Reforços. O Vasco trouxe somente quatro jogadores até o momento: os zagueiros João Victor e Robert Rojas (que também atua como lateral direito), e os atacantes Adson e David. Destes, o único que inicia o ano como titular absoluto é João Victor, defensor ex-Corinthians e que foi comprado junto ao Benfica (POR) por cerca de R$ 32 milhões.

Saídas. A saída mais sentida é a do atacante Gabriel Pec, que está sendo comprado pelo Los Angeles Galaxy por US$ 10 milhões (cerca de R$ 49 milhões). Além disso, o Vasco não renovou os contratos do goleiro Ivan, do lateral direito Gabriel Dias, do lateral esquerdo Jefferson, do zagueiro Robson, e dos atacantes Sebástian e Alex Teixeira. O atacante Figueiredo e o lateral-esquerdo Riquelme foram emprestados.