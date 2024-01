Quem larga na frente para começar a temporada como titular do Santos

O Santos vai começar o Campeonato Paulista com sete reforços entre os titulares.

O técnico Fábio Carille fez alguns testes durante a pré-temporada e já tem o 11 inicial encaminhado. A estreia ocorrerá contra o Botafogo-SP, amanhã, no estádio Santa Cruz.

João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt (Rincón), Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho (Otero), Julio Furch e Guilherme é a provável escalação para a estreia.

Carille ainda não bateu o martelo entre Rincón e João Schmidt. Schmidt chama a atenção pelo alto nível e intensidade, enquanto o veterano ainda precisa de tempo para se recuperar fisicamente após ter se machucado na reta final do Brasileirão.

Na frente, Pedrinho iniciou como titular, mas Carille também gostou de Otero. O atacante teve problemas de documentação, e Otero foi testado em seu lugar e agradou.

O Peixe ainda busca um goleiro para brigar com João Paulo. Apesar de não ter pressa para contratar, a diretoria mantém Marcelo Grohe no radar e volta a olhar para o mercado em busca de opções.

