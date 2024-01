Quem larga na frente para começar a temporada como titular do Palmeiras

O Palmeiras vai começar o Campeonato Paulista com algumas novidades no time titular.

O que aconteceu

O técnico Abel Ferreira não conta com Piquerez (que se recupera de uma entorse no joelho esquerdo) e Endrick (com a seleção brasileira pré-olímpica), mas já tem os 11 titulares encaminhados para a estreia do Paulistão. O Alviverde encara o Novorizontino, amanhã, às 16h (de Brasília), no estádio Jorjão.

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Murilo; Mayke, Richard Ríos, Zé Rafael, Raphael Veiga e Caio Paulista; Flaco López e Rony é a provável escalação da estreia.

Dos reforços, apenas Caio Paulista inicia a competição como titular — por conta da lesão de Piquerez. O meio-campista Aníbal Moreno e o atacante Bruno Rodrigues serão opções no banco de reservas.

A dupla de ataque será bem diferente da que terminou a temporada no ano passado. A dupla titular na reta final do Brasileirão tinha Breno Lopes e Endrick. Endrick perderá o início de temporada por conta da disputa do Pré-Olímpico, e o substituto será Flaco López — que foi muito elogiado internamente na pré-temporada. Rony, recuperado de uma cirurgia no antebraço, ganhou a posição de Breno.

O reforço de última hora é Estevão, meia-atacante de 16 anos. O jovem se destacou no Mundial sub-17 no final do ano passado e foi o principal nome do Alviverde na Copinha. Ele foi promovido ao time principal na última quinta-feira (18).

O Palmeiras buscava um meia no mercado da bola, mas agora a prioridade é um atacante para fechar o elenco. Atuesta fez boa pré-temporada e virou opção na posição, Luis Guilherme e Estevão também podem jogar na vaga de Raphael Veiga.

