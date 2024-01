Quem larga na frente para começar a temporada como titular do Fluminense

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Fluminense começa 2024 com a base da equipe campeã da Libertadores no ano passado mantida. A dúvida está focada em quem será o substituto do zagueiro Nino.

Quem sai na frente?

Base mantida. O Tricolor terá quase a mesma escalação à disposição: Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; John Arias, Keno e Cano.

Pode sair. André ainda tem chances de deixar o Fluminense. O Fulham reabriu as conversas pelo jogador.

Dúvida na zaga. O Fluminense vendeu o zagueiro Nino ao Zenit, da Rússia. O capitão deixa uma lacuna a ser preenchida e, para o setor, chegou Antônio Carlos, que estava no Orlando City, dos Estados Unidos.

Nome de peso. O Tricolor fechou com o meia Renato Augusto, e Diniz ganhou uma opção de peso no elenco. Gabriel Pires e Terans também reforçam a equipe.

Sob as traves. O clube das Laranjeiras contratou o goleiro Felipe Alves, que estava no São Paulo e é um velho conhecido do técnico Fernando Diniz. Ele vai ser opção a possíveis ausências de Fábio.

Pode voltar. Suspenso por oito meses pela Conmebol por ter testado positivo para a substância "ostarina", Manoel pode voltar em fevereiro. Ele está treinando desde dezembro com o elenco, mas aguarda o término da punição.