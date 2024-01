Quem larga na frente para começar a temporada como titular do Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O técnico Tite iniciou 2024 com a base que terminou a última temporada. O desafio no Flamengo é encaixar De La Cruz, reforço de peso da temporada.

Quem sai na frente?

O Flamengo estreou quase com a equipe que terminou o ano passado: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson, Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

Onde vai entrar De La Cruz? O uruguaio ainda não teve a primeira oportunidade, mas aguarda os minutos com Tite. O uruguaio foi elogiado pela versatilidade e pode mexer no esquema utilizado atualmente.

O Flamengo ainda busca mais reforços. Matias Viña está bem encaminhado e chegaria para disputar posição com Ayrton Lucas na esquerda. Léo Ortiz também daria trabalho aos outros zagueiros. Luiz Henrique segue no radar.

Depois do pior ano pelo Flamengo, Gabi retornou melhor fisicamente e fez uma estreia interessante. Ele entrou no segundo tempo da goleada sobre o Audax Rio. O camisa 10 segue como reserva de Pedro, mas pode incomodar mais em 2024.

