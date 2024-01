Quem larga na frente para começar a temporada como titular do Corinthians

Do UOL, em Santos

O Corinthians vai começar o Campeonato Paulista com novidades no time titular.

Corinthians: Escale o seu time ideal para 2024 com os reforços

O que aconteceu

O técnico Mano Menezes fez vários testes durante a pré-temporada e já tem o 11 inicial encaminhado. A estreia ocorrerá contra o Guarani, amanhã, na Neo Química Arena.

Cássio, Fagner, Lucas Veríssimo (Félix Torres), Caetano e Hugo; Raniele, Maycon, Matheus Araújo e Rojas (Gustavo Mosquito); Romero e Yuri Alberto é a provável escalação da estreia.

Dos reforços, apenas Hugo e Raniele devem iniciar como titulares. Rodrigo Garro estaria na equipe, mas ainda não foi regularizado.

Félix Torres, Gustavo Henrique, Diego Palacios e Matheuzinho buscam espaço. Félix, que custará quase R$ 30 milhões, deve colocar Caetano no banco no futuro, mas agora pode ganhar chance por causa de dor no joelho de Lucas Veríssimo.

Uma surpresa é Matheus Araújo. O meia-atacante aproveitou a ausência de reforços para o ataque e ganhou uma vaga.

O Corinthians ainda quer mais dois ou três reforços para o ataque. O Timão fortaleceu a defesa com Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Hugo e Diego Palacios e o meio-campo com Raniele e Rodrigo Garro.