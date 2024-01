Quem larga na frente para começar a temporada como titular do Botafogo

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo de 2024 vai ter caras novas. O Alvinegro teve mudanças no elenco, com despedidas de nomes que eram titulares e chegadas de reforços.

Botafogo: Escale o time ideal para 2024 com os reforços

Quem sai na frente?

Provável time-base para a temporada: John; Manafá; Lucas Halter, Alexander Barboza e Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas, Eduardo e Marçal; Victor Sá, Júnior Santos (Jeffinho) e Tiquinho Soares.

O goleiro John, ex-Santos, deve ser titular sob as traves. Ele chegou a General Severiano para ocupar a vaga deixada por Lucas Perri, que foi para o Lyon, da França.

Os zagueiros Lucas Halter e Alexander Barboza saem na frente na briga por setor, que perdeu Adryelson, que também foi para o clube francês, e vê Cuesta perto do adeus.

O lateral-direito Manafá foi um dos principais nomes anunciados pelo Botafogo. Desejo antigo do clube, chegou para suprir carência. Rafael se recupera de lesão, e Mateo Ponte está com a seleção do Uruguai no Pré-Olímpico.

Do meio para frente, a base deve ser mantida, com Tchê Tchê, Marlon Freitas, Eduardo; Victor Sá, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Jeffinho e Savarino foram reforços que chegaram para o setor ofensivo.

Tiago Nunes, em 2024, vai contar com o retorno de Patrick de Paula, que teve uma grave lesão na última temporada.