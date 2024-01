Primeira adversária do Brasil, Bolívia estreia no Pré-Olímpico com empate contra a Venezuela

O Torneio Pré-Olímpico de futebol começou a ser disputado neste sábado, com partidas válidas pelo Grupo A, do qual a Seleção Brasileira faz parte. O Equador encarou a Colômbia e venceu por 3 a 0, enquanto a Bolívia empatou em 3 a 3 com a anfitriã Venezuela.

A Bolívia fez sua estreia em uma partida emocionante. No Estádio Nacional Brígido Iriarte, os bolivianos saíram na frente, com José Briceno, mas a Venezuela virou com Matías Lacava, Jovvany e Renne Rivas Bolívar. Os futuros adversários do Brasil conseguiram buscar o empate no segundo tempo com Lucas Chávez e Gabriel Villamíl.

Horas antes, no jogo que deu o pontapé inicial ao Pré-Olímpico, o Equador não teve dificuldades para vencer contra a Colômbia. Com um jogador a mais desde os 24 minutos do primeiro tempo, a equipe desencantou na reta final da partida e marcou com Yaimar Medina (2) e Cristhoper Zambrano.

O Brasil, apesar de fazer parte do grupo, não estreou neste sábado. A Seleção, comandada por Ramon Menezes, fará sua primeira partida em busca de uma vaga nas Olimpíadas de Paris na terça-feira, a partir das 17h (de Brasília), contra a Bolívia, no Estádio Nacional Brígido Iriarte.

O Torneio Pré-Olímpico é a única chance de classificação da Seleção Brasileira para as Olimpíadas de Paris. Na primeira fase da competição, as equipes são divididas em dois grupos de cinco times e as duas primeiras colocadas se classificam para um quadrangular final. Nesta etapa, os dois primeiros ficam com uma vaga nos Jogos.