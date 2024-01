Por que Bruno Henrique aposta em pré-temporada para voltar voando no Fla

Do UOL, no Rio de Janeiro

Bruno Henrique quer voltar voando em 2024. O jogador aposta na pré-temporada para melhorar a preparação física após a grave lesão no joelho. O objetivo é claro: ser decisivo novamente e aguentar a maratona.

O que aconteceu

O atacante sentiu a queda física. Apesar de voltar bem da lesão que o deixou 10 meses fora, Bruno Henrique caiu de rendimento nos momentos finais da temporada.

A queda o fez perder a titularidade. Bruno já não é mais intocável como chegou a ser. Luiz Araújo e Everton Cebolinha ganharam a vaga nas pontas já com Tite no comando e não saíram mais, inclusive começando o ano ainda entre os titulares.

O Flamengo ainda busca outro ponta. O treinador identificou a necessidade e a diretoria está no mercado para contratar mais um jogador para o setor. Luiz Henrique é o nome da vez. Desta forma, BH ganharia mais um concorrente.

A pré-temporada pode ser fundamental. Nas férias, Bruno se cuidou e treinou durante os 31 dias. O elenco do Flamengo foi elogiado internamente pela forma física que retornou do período de descanso. Agora, o foco é adquirir a melhor condição com os treinos.

Não tive a pré-temporada (em 2023). No futebol, para jogar 70 jogos no ano isso é fator primordial. No ano passado tive um momento bom, mas no final não estive tão bem, com certeza isso pesou. Estou bem, me adaptando no dia a dia, com uma grande preparação. Tenho certeza que será um fator importante para jogar em alto nível Bruno Henrique

Preparação forte

O Fla vem treinando em dois períodos. Foram vários dias desta forma no Ninho do Urubu e também em Orlando, onde também ocorrerão dois amistosos. Bruno Henrique segue à risca a programação no dia a dia.

Bruno Henrique adotou o muay thai e o boxe. Ele começou os treinos ao lado da esposa com um personal e pegou gosto.

O atacante espera manter a principal característica. No esquema de Tite, os pontas ganham relevância e precisam da explosão, a grande qualidade de Bruno. Ele espera que cbem preparado esse ponto forte também se destaque.

A parte mental também foi importante na recuperação. Bruno precisou ganhar confiança antes do retorno da lesão. O primeiro jogo que foi relacionado aconteceu em abril de 2023.

Foram 38 partidas em 2023, 21 delas como titular. Ele marcou sete gols e deu duas assistências.

Bruno Henrique terá pressão extra após a renovação. Ídolo no Flamengo, ele conseguiu negociar três anos em um novo vínculo e carrega alta expectativa dos torcedores para voltar a ser o jogador decisivo de outros momentos.

Canal do Flamengo no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Flamengo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.