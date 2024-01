Palmeiras poderá contar com os três reforços na estreia do Campeonato Paulista

O Palmeiras se prepara para estrear no Campeonato Paulista neste domingo. Nesse compromisso, que será contra o Novorizontino, o técnico Abel Ferreira terá os três reforços confirmados, até o momento, à disposição.

O volante Aníbal Moreno, o atacante Bruno Rodrigues e o lateral esquerdo Caio Paulista foram registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estão livres para jogar. Todos eles participaram de toda pré-temporada do Palmeiras e foram escalados nos cinco jogos-treinos realizados nesse período.

Aníbal Moreno chegou para reforçar uma posição carente no elenco, que é a de primeiro volante. Nos testes realizados na pré-temporada, com esquemas distintos, o técnico Abel Ferreira utilizou Aníbal Moreno tanto ao lado de Zé Rafael quanto de Fabinho.

Em 2023, Zé Rafael foi quem exerceu essa função ao lado de Gabriel Menino ou Richard Ríos. O colombiano, aliás, terminou a temporada em alta e acirrou a briga no meio de campo com a chegada de mais um jogador. Recuperado de lesão, Atuesta também é opção.

Já Caio Paulista foi testado tanto quanto lateral esquerda como ponta. Além disso, no time de Abel Ferreira, ele também pode atuar como ala, disputando vaga com Vanderlan e Piquerez. Na oportunidade em que foi usado no ataque, esteve ao lado de Luis Guilherme e Rony. Quando ala, Rony e Flaco López formaram a dupla de ataque.

Enquanto isso, Bruno Rodrigues viu a concorrência menor no setor ofensivo, já que nas primeiras quatro rodadas do Estadual o Verdão terá o desfalque de Endrick, que está à serviço da Seleção Brasileira sub-23 para a disputa do Pré-Olímpico. O ex-Cruzeiro tentará sua vaga numa disputa com Rony, Breno Lopes e Flaco López. Estêvão, de 16 anos, subiu para o profissional e também virou opção de Abel.

Dos cinco jogos-treinos realizados, o Verdão venceu quatro deles: contra Rio Branco (4 a 0), São Caetano (3 a 0), EC São Bernardo (2 a 1) e Lemense (3 a 2) e empatou outro, por 1 a 1 com o União Suzano.

A estreia do Verdão no Estadual está marcada para às 16 horas (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O Palmeiras está no Grupo D ao lado de Água Santa, Guarani e Ponte Preta.