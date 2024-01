Palmeiras encerra preparação para estreia contra o Novorizontino; veja provável time

O Palmeiras finalizou na manhã deste sábado a preparação para sua estreia no Campeonato Paulista. No domingo o Verdão encara o Novorizontino, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

Um provável Palmeiras para estreia no Paulistão tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Caio Paulista (Vanderlan); Rony (Breno Lopes) e Flaco López.

O lateral esquerdo Piquerez e o meio-campista Gabriel Menino participaram do aquecimento com bola e do "rachão". Enquanto isso, o atacante Dudu, que se recupera de cirurgia no joelho direito, cumpriu cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.

A equipe também definiu neste sábado a lista de jogadores inscritos para a disputa do torneio, com 30 nomes no total, sendo 25 na lista A. Nessa última, ainda resta uma vaga que pode ser preenchida até o dia 16 de fevereiro.

Assim, entre os inscritos, o técnico Abel Ferreira terá cinco desfalques: o goleiro Kaique, o zagueiro Michel e o atacante Endrick, que estão com a Seleção Pré-Olímpica. Por outro lado, o trio de reforços Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues e Caio Paulista podem jogar.

Na Academia de Futebol, o elenco começou o dia assistindo a um vídeo no auditório e realizou ativação muscular. Em seguida, os atletas partiram para o gramado, onde fizeram treino técnico e um recreativo.