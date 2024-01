Palmeiras é eleito nono melhor time do mundo em 2023, segundo IFFHS; confira o ranking

A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) divulgou neste sábado o ranking dos melhores times do mundo em 2023. Em nono lugar, o Palmeiras foi o segundo clube sul-americano com melhor colocação na lista, atrás apenas do Fluminense, sétimo colocado. Fortaleza, Flamengo e São Paulo integram o top-20.

Campeão da Supercopa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Paulista na temporada passada, o Palmeiras ficou na nona posição do ranking, que abrange apenas o desempenho dos clubes em 2023. Segundo a IFFHS, a equipe somou 226 pontos.

O Fluminense, campeão da Copa Libertadores e do Campeonato Carioca, foi eleito o melhor time sul-americano no ano. O Tricolor ocupou o sétimo lugar da lista, com 233 pontos conquistados.

Fortaleza (11º), Flamengo (13º) e São Paulo (17º) apareceram entre os 20 primeiros times do ranking. O time cearense conquistou 219,5 pontos, enquanto os cariocas somaram 216. Campeão da Copa do Brasil, o Tricolor Paulista ficou com 204 pontos.

Além da presença das equipes brasileiras na lista, o ranking conta também com o Manchester City, da Inglaterra, eleito melhor time do mundo em 2023, com 359 pontos. Real Madrid, da Espanha, Inter de Milão, da Itália, Al-Ahly, do Egito e PSV, da Holanda, fecham o top-5.

Confira o ranking da IFFHS

1º - Manchester City (359 pontos)

2º - Real Madrid (332 pontos)

3º - Inter de Milão (289 pontos)

4º - Al-Ahly (275,5 pontos)

5º - PSV (243,5 pontos)

6º - Bayer Leverkusen (236 pontos)

7º - Fluminense (233 pontos)

8º - Fiorentina (227,5)

9º - Palmeiras (226 pontos)

10º - Porto (225 pontos)

11º - Fortaleza (219,5 pontos)

13º - Flamengo (216 pontos)

17º - São Paulo (204 pontos)