Palmeiras defende invencibilidade de 28 anos em estreias do Paulistão

O Palmeiras entrará em campo no domingo tentando manter sua invencibilidade de 28 anos em estreias de Campeonatos Paulistas. A última vez que o Verdão foi derrotado na primeira rodada de um Estadual foi em 1995.

Nessa ocasião, o Alviverde foi derrotado pela Portuguesa. Desde então, a equipe conquistou 16 vitórias e onze empates em suas estreias no Paulistão. Das 27 edições disputadas, o Palmeiras conquistou cinco títulos (1996, 2008, 2020, 2022 e 2023).

O time comandado por Abel Ferreira estreia no Campeonato Paulista de 2024 diante do Novorizontino, às 16 horas (de Brasília, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Em 2022, as equipes se enfrentaram na estreia do Estaudal também fora de casa e o Verdão venceu por 2 a 0, com gols de Zé Rafael e Dudu.

Na última temporada, o Palmeiras estreou diante do São Bento e empatou sem gols, no Allianz Parque. Posteriormente, o clube venceu 11 jogos, empatou três e sofreu uma derrota para conquistar o título

O Verdão é o atual bicampeão paulista e vai em busca do tricampeonato. A equipe está no Grupo D ao lado de Água Santa, Guarani e Ponte Preta.