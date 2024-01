Otero comemora gol na estreia e dedica aos filhos que ainda não nasceram

O meia Romulo Otero celebrou a estria com vitória do Santos no Paulistão e dedicou o golaço marcado contra o Botafogo-SP aos filhos gêmeos que vêm ao mundo na próxima semana.

O que ele disse?

Bom começar com o pé direito. A gente sabe que tem um elenco que está começando, a gente está se conhecendo. Tivemos uma boa pré-temporada, um grupo muito leve, muito unido. A gente vai precisar muito do apoio da torcida, igual hoje. Estou muito feliz pelo gol, meu primeiro pelo Santos. É para meus filhos, que ainda não nasceram, vão nascer agora dia 22, estou indo para os EUA para vê-los nascer. - Otero

O venezuelano recebeu o prêmio de Craque do Jogo da transmissão, mas preferiu exaltar o grupo santista.

Feliz, mas o mais importante é o grupo, o time inteiro. A gente sabe da importância e do tamanho do Santos, a importância de fazê-lo voltar à Série A. Estou muito feliz, mas esse troféu é para o grupo inteiro. - finalizou.

Otero saiu do banco para garantir a vitória santista na estreia do time em 2024, cheio de novas contratações, como o próprio Otero.

Após passe de Giuliano, o 'Scorpion' dominou dentro da área, girou e acertou um belo voleio, marcando o único gol do jogo