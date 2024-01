Otero celebra estreia com "pé direito" no Santos após marcar na vitória sobre o Botafogo-SP

O meia-atacante Otero foi autor do gol da vitória do Santos na estreia do Campeonato Paulista, neste sábado, diante do Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. Após a partida, o jogador comemorou o tento marcado e se disse feliz por iniciar o Estadual com o pé direito.

O venezuelano também dedicou o gol para seus futuros filhos, que nascerão no próximo dia 22. Ele foi liberado pelo Peixe para acompanhar o nascimento dos gêmeos.

"É bom começar com o pé direito. Temos um elenco que ainda está começando, se conhecendo. Fizemos uma ótima pré-temporada, com um grupo muito leve, unido, que está trabalhando muito. Muito importante começar com o pé direito. Vamos precisar muito da torcida, como foi hoje. Estou muito feliz com o gol, ele vai para os meus filhos, que ainda não nasceram, vão nascer no dia 22. Estou viajando agora para vê-los nascer. Vai para eles, que seja o primeiro de muitos", comemorou Otero em entrevista à CazéTV.

Um dos reforços do Santos para 2024, o atleta ainda recordou a grande missão do Santos nesta temporada: recolocar o clube na Série A do Campeonato Brasileiro.

"Feliz, mas o que mais importa é o time, o grupo. Sabemos da grandeza do Santos, da responsabilidade que temos de colocar o time na Série A. Mas é muito bom começar com o pé direito", concluiu.

Na próxima rodada do Estadual, o Santos faz sua estreia em casa diante da Ponte Preta. A partida está marcada para as 19h30 (de Brasília) da próxima quinta-feira, na Vila Belmiro.