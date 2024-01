Maior jejum de Estadual ultrapassa um século; veja secas de título

Do UOL, em São Paulo

O maior jejum de um time nos campeonatos estaduais do país já dura mais de um século e é do Brasil-RS. O UOL lista abaixo quais são as secas de título mais longevas entre os clubes que continuam a disputar a elite de seus estados.

Top 5 do Brasil

Brasil de Pelotas-RS: 104 anos (desde 1919) Santa Cruz de Natal-RN: 80 anos (desde 1943) Villa Nova-MG: 72 anos (desde 1951) Hercílio Luz-SC: 65 anos (desde 1958) Marcílio Dias-SC: 60 anos (desde 1963)

Secas no Campeonato Paulista

Portuguesa : 50 anos (desde 1973)

: 50 anos (desde 1973) Inter de Limeira: 37 anos (desde 1986)

37 anos (desde 1986) Bragantino: 33 anos (desde 1990)

33 anos (desde 1990) Ituano: nove anos (desde 2014)

nove anos (desde 2014) Santos : sete anos (desde 2016)

: sete anos (desde 2016) Corinthians: quatro anos (desde 2019)

quatro anos (desde 2019) São Paulo: dois anos (desde 2021)

dois anos (desde 2021) Palmeiras: atual bicampeão

Campeonato Carioca

Bangu: 57 anos (desde 1966)

57 anos (desde 1966) Vasco: sete anos (desde 2016)

sete anos (desde 2016) Botafogo: cinco anos (desde 2018)

cinco anos (desde 2018) Flamengo: dois anos (desde 2021)

dois anos (desde 2021) Fluminense: atual bicampeão

Campeonato Mineiro

Villa Nova: 72 anos (desde 1951)

72 anos (desde 1951) Ipatinga: 18 anos (desde 2005)

18 anos (desde 2005) América: sete anos (desde 2016)

sete anos (desde 2016) Cruzeiro: quatro anos (desde 2019)

quatro anos (desde 2019) Atlético: atual tetracampeão

Campeonato Gaúcho

Brasil de Pelotas: 104 anos (desde 1919)

104 anos (desde 1919) Juventude: 25 anos (desde 1998)

25 anos (desde 1998) Caxias: 23 anos (desde 2000)

23 anos (desde 2000) Internacional: sete anos (desde 2016)

sete anos (desde 2016) Novo Hamburgo: seis anos (desde 2017)

seis anos (desde 2017) Grêmio: atual hexacampeão

Campeonato Baiano

Bahia de Feira: 12 anos (desde 2011)

12 anos (desde 2011) Vitória: seis anos (desde 2017)

seis anos (desde 2017) Atlético de Alagoinhas: um ano (desde 2022)

um ano (desde 2022) Bahia: atual campeão

Campeonato Catarinense

Hercílio Luz: 65 anos (desde 1958)

65 anos (desde 1958) Marcílio Dias: 60 anos (desde 1963)

60 anos (desde 1963) Inter de Lages: 58 anos (desde 1965)

58 anos (desde 1965) Joinville: 22 anos (desde 2001)

22 anos (desde 2001) Figueirense: cinco anos (desde 2018)

cinco anos (desde 2018) Chapecoense: três anos (desde 2020)

três anos (desde 2020) Avaí: dois anos (desde 2021)

dois anos (desde 2021) Brusque: um ano (desde 2022)

um ano (desde 2022) Criciúma: atual campeão

Campeonato Cearense

Ferroviário: 28 anos (desde 1995)

28 anos (desde 1995) Ceará: cinco anos (desde 2018)

cinco anos (desde 2018) Fortaleza: atual pentacampeão

Campeonato Goiano

Anápolis: 58 anos (desde 1965)

58 anos (desde 1965) Goiânia: 49 anos (desde 1974)

49 anos (desde 1974) CRAC: 19 anos (desde 2004)

19 anos (desde 2004) Vila Nova: 18 anos (desde 2005)

18 anos (desde 2005) Goiás: cinco anos (desde 2018)

cinco anos (desde 2018) Atlético-GO: atual bicampeão

Campeonato Paranaense

Operário-PR: oito anos (desde 2015)

oito anos (desde 2015) Londrina: dois anos (desde 2021)

dois anos (desde 2021) Coritiba: um ano (desde 2022)

um ano (desde 2022) Athletico: atual campeão

Campeonato Pernambucano

Santa Cruz: sete anos (desde 2016)

sete anos (desde 2016) Náutico: um ano (desde 2022)

um ano (desde 2022) Sport: atual campeão

Demais Estaduais

Campeonato Acreano

Maior jejum: Independência -- 25 anos (desde 1998)

-- 25 anos (desde 1998) Rio Branco-AC: atual campeão

Campeonato Alagoano

Maior jejum: Murici -- 13 anos (desde 2010)

-- 13 anos (desde 2010) CRB: atual bicampeão

Campeonato Amapaense

Maior jejum: Santana -- 38 anos (desde 1985)

-- 38 anos (desde 1985) Trem: atual tricampeão

Campeonato Amazonense

Maior jejum: Rio Negro -- 22 anos (desde 2001)

22 anos (desde 2001) Amazonas: atual campeão

Campeonato Brasiliense

Maior jejum: Ceilândia -- 11 anos (desde 2012)

-- 11 anos (desde 2012) Real Brasília: atual campeão

Campeonato Capixaba

Maior jejum: Estrela do Norte -- nove anos (desde 2014)

nove anos (desde 2014) Real Noroeste: atual tricampeão

Campeonato Maranhense

Maior jejum: Moto Club -- quatro anos (desde 2018)

-- quatro anos (desde 2018) Maranhão: atual campeão

Campeonato Mato-Grossense

Maior jejum: Dom Bosco -- 32 anos (desde 1991)

-- 32 anos (desde 1991) Cuiabá: atual tricampeão

Campeonato Paraense

Maior jejum: Tuna Luso -- 35 anos (desde 1988)

-- 35 anos (desde 1988) Águia de Marabá: atual campeão

Campeonato Paraibano

Maior jejum: Atlético Cajazeirense -- 21 anos (desde 2002)

-- 21 anos (desde 2002) Treze: atual campeão

Campeonato Piauiense

Maior jejum : Corisabbá -- 28 anos (desde 1995)

-- 28 anos (desde 1995) River-PI: atual campeão

Campeonato Potiguar

Maior jejum: Santa Cruz de Natal: 80 anos (desde 1943)

80 anos (desde 1943) América-RN: atual campeão

Campeonato Rondoniense

Maior jejum: União Cacoalense -- 19 anos (desde 2004)

-- 19 anos (desde 2004) Porto Velho: atual campeão

Campeonato Roraimense

Maior jejum: River -- 34 anos (desde 1989)

-- anos (desde 1989) São Raimundo: atual campeão

Campeonato Sergipano

Maior jejum: América-SE: 16 anos (desde 2007)

16 anos (desde 2007) Itabaiana: atual campeão

Campeonato Sul-Mato-Grossense

Maior jejum: Coxim: 17 anos (desde 2006)

17 anos (desde 2006) Costa Rica: atual campeão

Campeonato Tocantinense