Com golaço e dois de Mbappé, PSG bate Orléans e avança na Copa da França

O Paris Saint-Germain goleou o Orléans por 4 a 1, hoje (20), no Stade de la Source, e se garantiu nas oitavas de final da Copa da França.

Mbappé (duas vezes), Gonçalo Ramos e Mayulu, com um gol de placa, marcaram para o PSG. Saint-Ruf descontou para o Orléans.

Agora, o PSG aguarda a definição do sorteio para saber seu adversário na próxima fase.

O clube parisiense segue na liderança do Campeonato Francês, e volta a campo no próximo domingo (28) para duelo contra o Brest. Já o Orléans retoma as suas atenções para a terceira divisão.

Gols e destaques

O PSG teve uma vitória convincente, contando com mais uma atuação inspirada de Mbappé, que marcou dois gols e ainda deu uma assistência no jogo.

Mbappé marcou aos 16 minutos da primeira etapa, após receber na área. Aos 18 minutos do segundo tempo, o astro ampliou com um gol de pênalti.

Gonçalo Ramos ampliou a vantagem — de cabeça após cruzamento de Mbappé — aos 27 minutos da etapa complementar, enquanto Saint-Ruf descontou para o time adversário aos 41 minutos, também com um cabeceio.

O jovem Mayulu fechou o placar aos 43 minutos com um golaço por cobertura, garantindo uma vitória expressiva para os parisienses.