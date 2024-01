Novorizontino x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Paulista

O Palmeiras estreia no Campeonato Paulista neste domingo contra o Novorizontino. O duelo válido pela primeira rodada do Estadual acontece às 16 horas (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

A equipe comandada por Abel Ferreira, atual bicampeã do torneio, entrá em campo para defender o título e tentar buscar o tricampeonato.

O elenco se reapresentou na Academia de Futebol no dia 8 de janeiro e deu início à pré-temporada. Durante a preparação, o Verdão realizou cinco jogos-treinos. Foram quatro vitórias contra Rio Branco (4 a 0), São Caetano (3 a 0), EC São Bernardo (2 a 1) e Lemense (3 a 2) e um empate por 1 a 1 com o União Suzano.

Para esta temporada, o Palmeiras tem três peças novas: o volante Aníbal Moreno, o atacante Bruno Rodrigues e o lateral esquerdo Caio Paulista. O trio foi anunciado como reforço entre o fim do ano passado e início deste e participaram de toda pré-temporada.

Na lista entregue à Federação Paulista de Futebol, o Verdão inscreveu 30 jogadores, sendo 25 deles na lista A, que ainda tem uma vaga restante e pode ser preenchida até o dia 16 de fevereiro.

Estêvão, de 16 anos, recém-integrado ao time profissional, é a grande novidade e terá a chance de ganhar mais minutos na equipe principal. O meia Gabriel Menino e o atacante Rony, recuperados das cirurgias no tornozelo e antebraço, respectivamente, estarão à disposição da equipe. Por outro lado, Dudu está fora.

Por outro lado, Abel Ferreira terá os desfalques do goleiro Kaique, do zagueiro Michel e do atacante Endrick, que estão com a Seleção Brasileira para a disputa do Torneio Pré-Olímpico, que acontece entre 20 de janeiro e 11 de fevereiro.

Para 2024, o Novorizontino anunciou 11 reforços que já estão à disposição da equipe. São eles os goleiros Airton e Marcelo, os zagueiros Chico e Donato, os laterais Danilo Barcelos e Rodrigo Soares, o volante Willian Farias, além dos atacantes Waguininho, Paulo Vitor, Neto Pessoa e Vitinho. Eduardo Baptista, técnico do Tigre do Vale, projetou a estreia de sua equipe.

"Temos uma estreia com o campeão brasileiro, um jogo muito difícil, contra um time que está três, quatro anos com o mesmo treinador, mesmo elenco, e a gente tem de ter total concentração para fazer esse grande jogo, mas acima de tudo colocar a nossa imposição. A expectativa do ano é fazer um grande Paulista, inicialmente são os 12 pontos, necessários para uma tranquilidade e quanto antes fizermos esses 12 pontos poderemos projetar uma campanha melhor", disse Baptista.

FICHA TÉCNICA



NOVORIZONTINO X PALMEIRAS

Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte



Data: 21 de janeiro de 2024 (domingo)



Horário: 16 horas (de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan



Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa



VAR: Daiane Muniz dos Santos

NOVORIZONTINO: Jordi; Rodrigo Soares, César Martins, Paulo Eduardo e Danilo Barcelos; Geovane, Willian Farias, Rômulo e Léo Tocantins; Neto Pessoa (Waguininho) e Jenison.



Técnico: Eduardo Baptista

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Caio Paulista (Vanderlan); Rony (Breno Lopes) e Flaco López.

Técnico: Abel Ferreira