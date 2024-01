Nova patrocinadora do Corinthians não se cadastrou em lista prioritária do governo para Bets

No dia 7 de janeiro, o Corinthians anunciou sua nova patrocinadora máster: a Vai de Bet. De acordo com a Folha de São Paulo, a marca não se cadastrou na lista prioritária do governo para bets.

A empresa não está entre as 134 que expressaram interesse ao Ministério da Fazenda em explorar o setor. Com isso, não terá prioridade para obter autorização de funcionamento no Brasil, conforme a lei aprovada no final de 2023, que prevê que apenas empresas que tiverem outorga da Fazenda poderão patrocinar clubes de futebol brasileiro.

Embora a manifestação de interesse não seja obrigatória para a autorização, as casas de apostas que a apresentaram terão prioridade quando o governo iniciar o processo de emissão do aval, previsto para o primeiro semestre.

A legislação também estabelece um prazo de seis meses para que as empresas se conformem com as obrigações legais.

Embora atualmente não haja nenhuma casa de apostas operando de maneira irregular no Brasil, a partir do segundo semestre, todas deverão cumprir as normas para manter a operação de seus sites e patrocinar clubes de futebol

As expectativas são de que todas as casas de apostas consigam se adaptar sem nenhuma grande dificuldade.

O procedimento de outorga está em elaboração pela Fazenda, com expectativa de portarias serem publicadas em breve. Conforme as diretrizes da lei, há uma proibição de patrocínios por empresas não autorizadas, com texto indicando que o clube também teria responsabilidade neste caso.

Atualmente, o prazo de seis meses permanece em vigor para que as casas de apostas se ajustem à legislação recém-imposta. Após esse período, somente serão autorizadas a operar aquelas que estiverem em conformidade com os requisitos e possuírem a aprovação do Ministério da Fazenda.