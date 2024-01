Nova Iguaçu x Flamengo: prováveis escalações e onde assistir ao duelo

O Flamengo estreou no Campeonato Carioca de 2024 com uma bela vitória por 4 a 0 sobre o Audax. Com o resultado da partida, realizada na Arena Amazônia, em Manaus, o time principal do Rubro-Negro alcançou topo da tabela de classificação. Neste domingo, com os comandados de Tite em excursão pelos Estados Unidos, caberá ao grupo alternativo das pratas da casa manter a liderança contra o Nova Iguaçu. O duelo será transmitido por Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e GOAT (YouTube).

O confronto da segunda rodada da Taça Guanabara, primeiro turno do Estadual, será realizado no Almeidão, em João Pessoa. A capital da Paraíba é um tradicional reduto rubro-negro, e o time contará com casa cheia neste confronto. O estádio, inclusive, teve sua capacidade ampliada de 11.600 para 20 mil pessoas.

O Flamengo terá o técnico Mário Jorge no comando neste domingo, e o time deve contar com alguns atletas mais experientes, como o goleiro Matheus Cunha, titular em muitas partidas na temporada 2023.

O Nova Iguaçu também venceu na rodada de estreia e espera manter o embalo na competição. A equipe da Baixada Fluminense recebeu o Sampaio Corrêa e superou o adversário por 2 a 1. Nova Iguaçu e Flamengo somam três pontos na tabela de classificação, mas o Rubro-Negro leva vantagem no saldo de gols.

FICHA TÉCNICA



NOVA IGUAÇU X FLAMENGO

Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB)



Data: Domingo, 21 de janeiro de 2024



Horário: 18h10 (horário de Brasília)



Árbitro: Jodis Nascimento de Souza



Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto e Júlio César de Souza Gaudêncio

NOVA IGUAÇU: Fabrício Santana, Cayo Tenório, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon Esquerdinha; Ronald, Albert e João Victor; Ezequiel, Carlinhos e Xandinho



Técnico: Carlos Vitor

FLAMENGO: Matheus Cunha, Daniel Sales, Noga, Diegão e Zé Wellinton; Evertton, Rayan Lucas e Lorran; Petterson, Pedro Estevam e Werton



Técnico: Mario Jorge