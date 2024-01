Napoli anuncia a contratação de Cyril Ngonge

O Napoli anunciou, nesta sexta-feira, a contratação de Cyril Ngonge. O jovem de 23 anos atuava no Hellas Verona e chega para reforçar o ataque napolitano.

O centroavante belga estava no futebol italiano desde janeiro de 2023. Durante esse período, Ngonge participou de 36 jogos e marcou 11 gols. Ele inclusive marcou no último jogo do Hellas Verona, na vitória diante do Empoli por 2 a 1. O belga anotou o segundo gol da equipe.

Isso foi o suficiente para convencer os atuais campeões italianos a desembolsarem cerca 20 milhões de euros, de acordo com a mídia italiana, para contratar o jogador.

O Napoli agora conta com mais um atacante para suprir a ausência de Victor Osimhen. O artilheiro napolitano ficará de fora dos próximos jogos da equipe enquanto disputa a Liga Africana de Nações com a Nigéria.

O próximo jogo do Napoli será na segunda-feira (22), às 16 horas, horário de Brasília. O clube enfrenta a Inter de Milão na final da Supercopa Italiana.