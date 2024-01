Mister Paulistão? Agora no São Paulo, Carpini tenta disputar o mata-mata do Estadual pelo quarto ano seguido

O técnico Thiago Carpini inicia sua trajetória pelo São Paulo neste sábado. A partir das 20h (de Brasília), a equipe irá enfrentar o Santo André, no Morumbis, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Mais do que se provar em um grande clube, o treinador buscará se consolidar como um especialista no Estadual. Ele tenta atingir o mata-mata da competição pelo quarto ano consecutivo, depois de fazer isso por três times diferentes.

O primeiro deles foi em 2021. Naquele ano, Carpini ajudou a Inter de Limeira a se classificar à fase eliminatória, mas acabou sendo eliminado para o Corinthians, em derrota por 4 a 1.

Na temporada seguinte, levou o Santo André, logo seu primeiro adversário pelo Tricolor, às quartas de final. O clube do ABC Paulista, contudo, também caiu nesta fase ao perder por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino. Ele ainda dirigiu a Ferroviária antes de chegar ao Água Santa.

Pelo Netuno, Carpini fez história. O técnico conduziu a modesta equipe de Diadema, que até então, nunca havia nem chegado ao mata-mata do Estadual, à grande decisão. Ele perdeu a final para o Palmeiras, mas ainda assim foi eleito melhor treinador da competição.

Algoz do São Paulo no ano passado, agora a missão do comandante será outra. Além de disputar a fase eliminatória e chegar à final, ele carrega o peso de brigar pelo título estadual.

Carpini tentará dar sequência às boas campanhas dos anos anteriores no Paulistão. Quem sabe dessa vez ele não leve o título. Em busca da sua 23ª conquista, o Tricolor ocupa o Grupo D do torneio, ao lado do São Bernardo, Botafogo-SP e Novorizontino.