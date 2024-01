Milan mira a contratação de Lenglet, zagueiro do Aston Villa

Clément Lenglet é um dos destaques da ótima campanha feita pelo Aston Villa na Premier League. O jogador pertence ao Barcelona e está emprestado ao time inglês até o final da temporada. O Milan, que busca reforçar ainda nesta janela o seu sistema defensivo, tem Lenglet como prioridade.

Atualmente, Tomori, Malick Thiaw e Pierre Kalulu, zagueiros da equipe italiana, estão lesionados. Por isso, há a busca de um nome para compor o setor fragilizado. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, a equipe italiana teria como prioridade a incorporação de Lenglet neste mercado de inverno europeu.

A negociação não é fácil, já que o jogador possui vínculo com o Aston Villa e Unay Emery, técnico da equipe, não quer perder o defensor no momento decisivo da temporada. As informações não detalham se Lenglet chegaria emprestado do Barcelona ao Milan ou seria em forma de transferência definitiva.

Caso Lenglet não chegue, o Milan já teria outros alvos. Jakub Kiwior, do Arsenal, e Trevoh Chalobah, do Chelsea, seriam alternativas para reforçar a defesa. Todavia, são considerados opções menos atrativas para os 'rossoneri' .