Mercado: Veríssimo deixa o Corinthians, e árabes querem Veiga

Do UOL, no Rio de Janeiro

O noticiário do Mercado da Bola de hoje teve como principais destaques a saída do zagueiro Lucas Veríssimo, do Corinthians para o Al Duhail, do Qatar; o interesse do Al Ettifaq, da Arábia Saudita, por Raphael Veiga, do Palmeiras; e o anúncio de Gabriel Pires, ex-Botafogo, pelo Fluminense.

Destaques do dia

Veríssimo vendido. O zagueiro Lucas Veríssimo, que estava emprestado pelo Benfica ao Corinthians, foi vendido para o Al Duhail, do Qatar, por 9 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões).

Árabes de olho em Veiga. O Al Ettifaq, da Arábia Saudita, fez uma proposta aos empresários de Raphael Veiga, que prontamente comunicaram a situação ao Palmeiras. O Alviverde, porém, informou que não tem o interesse em vender o meia.

Gabriel Pires no Flu. O Fluminense anunciou oficialmente a contratação do meia Gabriel Pires, que estava no Botafogo. Ele assinou até 2025.

Outras notícias

Torres apresentado. O Corinthians apresentou oficialmente o zagueiro equatoriano Félix Torres, que assinou contrato por quatro anos.

Textor na bronca. Dono da SAF do Botafogo, John Textor demonstrou estar na bronca em relação à negociação pelo lateral direito Wilson Manafá. O empresário manifestou sua indignação ao responder um torcedor após o Granada, clube do jogador, querer mudar alguns termos do negócio. O americano disse que não deixará outro clube desrespeitar o Alvinegro.

*Errata: O texto inicial dizia que o Corinthians havia vendido Lucas Veríssimo, mas o zagueiro estava emprestado pelo Benfica (POR) ao clube paulista